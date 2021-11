(AGENPARL) – dom 28 novembre 2021 Calcio, Bernini (Fi): molestie a giornalista episodio incivile

“Le molestie in diretta alla giornalista Greta Beccaglia di Toscana Tv durante un collegamento dallo stadio di Empoli costituiscono un episodio incivile che invece è stato derubricato dallo studio a semplice goliardata. Questo dice purtroppo molto sulla mancanza di rispetto verso le donne e su di una sub cultura sessista che a volte compare anche tra i più giovani. Il risvolto beffardo di questo brutto gesto è che le squadre erano scese in campo mostrando il simbolo della Giornata contro la violenza sulle donne. A Greta tutto il mio sostegno”. Lo scrive in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini.

Ufficio Stampa

Forza Italia-Berlusconi Presidente

Senato della Repubblica

🔊 Listen to this