(AGENPARL) – sab 24 luglio 2021 CALCIO, A FERRARA IL CALENDARIO DI B. SINDACO APRE CON RINGRAZIAMENTO A PRESIDENTE SPAL MATTIOLI: “HA INCARNATO AUTENTICO SPIRITO BIANCAZZURRO”

Ferrara, 24 lug – “Siamo felici di poter aprire ufficialmente la nuova stagione e di ospitare a Ferrara l’importante cerimonia di presentazione del calendario di serie B. Il mio primo grazie va al presidente Walter Mattioli, ha incarnato in questi anni l’autentico spirito che la Spal rappresenta per Ferrara. Dalle nostre parti non diciamo ‘vado allo stadio’, ma ‘vado alla Spal’. La nostra squadra è storia, cuore, identità. Un grazie anche al presidente della Lega di serie B Mauro Balata. La scelta di Ferrara è il segno della credibilità della Spal, della bellezza della location, delle strutture di cui disponiamo, come questo palco, che ha ospitato e ospiterà alcuni dei più importanti artisti italiani. E questo è il frutto proprio di un grande gioco di squadra”. Così il sindaco di Ferrara Alan Fabbri, aprendo – questa sera in piazza Trento e Trieste – la presentazione del calendario di B, con i presidenti delle squadre, gli staff, i giornalisti e il pubblico accreditato.

Parlando dal palco, il presidente Balata, ringraziando il sindaco, tutte le istituzioni e le società ha detto: “Siamo in una piazza meravigliosa, in un luogo splendido, quasi magico. Tutto questo lo dobbiamo innanzitutto al presidente Walter Mattioli, a cui mando un abbraccio fraterno e che tanto ha voluto questa manifestazione, che impreziosisce anche il ‘vernissage’ del nostro campionato”

