(AGENPARL) – mer 16 giugno 2021 Calabria: Tartaglione (FI), Occhiuto unisce conoscenza territorio a grande passione politica

“Congratulazioni a Roberto Occhiuto, designato dalla coalizione di centrodestra a correre per la Presidenza della Regione Calabria. La sua figura unisce alla conoscenza del territorio una grande passione politica e sensibilità istituzionale. Saprà rappresentare al meglio quell’idea di buongoverno necessaria per mettere sulla strada dello sviluppo una terra complessa”. Lo dichiara, in una nota, Annaelsa Tartaglione, vice presidente del gruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.

