(AGENPARL) – sab 04 settembre 2021 CALABRIA:SICLARI (FI), OTTIMO LAVORO PER LA FORMAZIONE DELLE LISTE

“Mi considero soddisfatto per il lavoro che abbiamo svolto per la composizione delle listegrazie alCoordinatore Regionale Giuseppe Mangialavori e al candidato Presidente Roberto Occhiuto sul quale abbiamo deposto la fiducia di tutto il partito nazionale di Forza Italia e dell’intera coalizione di centrodestra. Con Roberto Occhiuto lavoreremo in modo determinato e concreto sui diritti dei calabresi e per una Calabria più a misura d’uomo e di famiglia. In bocca a lupo a Roberto e a tutti i calabresi che sono certo sceglieranno con senso di responsabilità e appartenenza il loro riferimento politico. Forza Roberto, Forza Italia, Forza Calabria.” Lo dichiara in una nota il senatore di Forza Italia, Marco Siclari.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

Sito del Gruppo Forza Italia Camera

https://www.gruppoforzaitalia-berlusconipresidente.it/

🔊 Listen to this