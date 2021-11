CATANZARO Nella decorsa nottata, dopo oltre 12 ore di serrate ed articolate indagini svolte congiuntamente da militari del NOR di Catanzaro e dagli Agenti della 2a Sezione contrasto alla criminalità diffusa, extracomunitaria e prostituzione della Squadra Mobile della Questura, sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto due individui di nazionalità turca, A.M. 30 anni e K.B. di 38 anni, con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina in concorso. I due sono fortemente indiziati di essere gli scafisti della barca a vela di circa 10 metri che, nella mattinata di ieri 25 novembre, si era arenata alla foce del fiume Alli con circa 60 migranti a bordo. Poco dopo il verificarsi dei fatti, già alcuni cittadini che avevano assistito allo sbarco, hanno fornito alle forze dell’ordine alcuni elementi in ordine a quelli che sin da subito erano apparsi essere i cosiddetti “scafisti” per cui immediatamente venivano diramate le ricerche. (News&Com)



🔊 Listen to this