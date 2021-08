CATANZARO “Anche in virtù delle interlocuzioni avute in questi ultimi mesi con il partenariato – afferma l’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo –, abbiamo individuato alcune filiere produttive alle quali intendiamo assicurare particolare sostegno, poiché strategiche rispetto alle potenzialità dei territori e per aiutare gli agricoltori calabresi ad uscire quanto prima dalla crisi pandemica”. “Siamo di fronte – aggiunge – a un’assoluta novità nel panorama del Psr Calabria, considerato che, per la prima volta, ci si rivolge a questa specifica filiera, con l’obiettivo di favorire un settore di nicchia e la multifunzionalità delle aziende calabresi, implementando l’offerta produttiva regionale e puntando, al contempo, al miglioramento della competitività sui mercati e a un uso più efficiente delle risorse idriche”. (News&Com)

