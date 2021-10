(AGENPARL) – mer 20 ottobre 2021 Calabria, partito centro? FI saldamente in centrodestra

“Un centro ‘autonomo’ con Forza Italia? E’ una suggestione giornalistica. In Italia il bipolarismo ha funzionato finché, nel centrodestra come nel centrosinistra, le forze trainanti erano di centro. Quando, invece, a prevalere sono le aree più estreme, inizia subito ad essere evocata l’idea di un grande partito di centro. Il Presidente Berlusconi ha disegnato, ha costruito la casa del centrodestra in Italia, ha per primo dato rappresentatività al popolo moderato di centrodestra. E Forza Italia, con la sua identità, i suoi valori cristiani, europeisti e le sue ricette liberali, è stata da sempre la forza fondamentale nella coalizione affinché la stessa fosse una coalizione di governo. Senza Forza Italia non esiste il centrodestra e soprattutto senza di noi Il centrodestra non vince: per questo dobbiamo tornare ad esserne l’elemento trainante”. Così a Coffee Break, in onda su La7, la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria che poi ha osservato: “Il ruolo di federatore del Presidente Berlusconi è determinante. In questi giorni si incontrerà con gli altri leader della coalizione per fare un punto su ciò che non è andato alle scorse amministrative, sui metodi di scelta di alcuni candidati. Occorre riflettere sugli errori per potersi rilanciare. E dobbiamo essere tutti consapevoli che in questo momento servono posizioni chiare, come quelle tenute da Forza Italia sul sostegno al governo Draghi o sull’importanza dei vaccini e del green pass. Nelle urne, come hanno dimostrato il trionfo di Roberto Occhiuto in Calabria e la riconferma di Roberto Dipiazza a Trieste, gli elettori hanno premiato la nostra linea e la nostra proposta politica”, ha concluso.

