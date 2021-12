(AGENPARL) – dom 12 dicembre 2021 Calabria: Occhiuto, martedì nasce ‘Azienda Zero’, nuovo cervello della sanità regionale

“Sto lavorando per fare la ricognizione del debito sanitario della Calabria. In 12 anni i commissari mandati dal governo non hanno neanche quantificato il debito. Martedì in Consiglio regionale farò approvare una nuova legge che istituisce ‘Azienza Zero’, un cervello della sanità calabrese per fare tutti gli adempimenti che le aziende sanitarie non riescono a fare”.

Lo ha detto Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, in un’intervista al Tg4.

Fabrizio Augimeri

🔊 Listen to this