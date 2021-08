(AGENPARL) – lun 09 agosto 2021 Calabria: Occhiuto, FdI mi sostenga e riprenda campagna elettorale insieme a c.destra

“Il centrodestra è unito in tutta Italia, e la nostra area politica è maggioranza nel Paese.

Governiamo 14 Regioni, e ci presenteremo con candidati unitari in tutte le partite chiave delle elezioni amministrative.

Sono sicuro che la nostra coalizione sarà coesa e compatta anche in Calabria.

Abbiamo già 7-8 liste strutturate, rinnovate, e di grande qualità, ma l’apporto di Fratelli d’Italia ci consentirebbe di primeggiare con ancor più vigore e di dare alla Regione un governo forte e determinato.

In Calabria non abbiamo mai avuto alcun problema, ed anzi con Wanda Ferro c’è un rapporto positivo e consolidato.

Giorgia Meloni e i suoi dirigenti hanno sempre agito con coerenza, nell’interesse degli elettori di centrodestra e dei territori.

FdI mi sostenga convintamente nella sfida per la conquista della presidenza della Calabria, e riprenda al nostro fianco la campagna elettorale che mai abbiamo interrotto in queste settimane.

Insieme, uniti, possiamo vincere alla grande, e lavorare nei prossimi cinque anni per cambiare davvero una Regione bellissima e dalle immense potenzialità”.

Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Calabria.

