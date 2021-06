REGGIO CALABRIA “Possiamo essere orgogliosi dell’ottima performance della legislatura regionale targata centrodestra – evidenzia Giannetta – che si è caratterizzata per qualità e quantità della proposta legislativa. Un risultato che ha particolarmente valore perché viene raggiunto in una congiuntura estremamente difficile e compromessa da eventi inediti, quali la pandemia, la prematura scomparsa del presidente, la tardiva composizione delle commissioni consiliari e la prematura interruzione dell’attività ordinaria del Consiglio, forzatamente congedato e impossibilitato a esercitare il pieno delle proprie funzioni. La relazione della Corte dei Conti ci restituisce, invece, un quadro molto positivo delle attività del Consiglio regionale della Calabria che è riuscito a caratterizzarsi per capacità produttiva e per l’impegno costante, nonostante tutto”. “L’ennesima conferma della qualità politica del centrodestra calabrese – conclude il presidente Giannetta – che si distingue per concretezza e può rivendicare, a voce alta, la prerogativa della sua azione”. (News&Com)

