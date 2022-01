CATANZARO «Regione Calabria in campo per arginare l’emergenza processionaria. Entra nel vivo il piano di contrasto all’avanzata del parassita Thaumetopoea pityocampa, comunemente noto come processionaria del pino. La strategia messa in campo dall’assessorato regionale all’Agricoltura ed alla Forestazione, che già la scorsa primavera aveva portato alla creazione di un apposito Comitato tecnico ed all’avvio delle prime azioni sperimentali, si appresta ora ad essere attuata nei dettagli, secondo diverse linee di intervento sostenute con uno stanziamento di 4 milioni di euro, programmato dalla precedente Giunta regionale e confermato come essenziale anche dall’attuale Governo, presieduto da Roberto Occhiuto». E’ quanto si legge in una nota dell’ufficio stampa della Giunta regionale. «L’obiettivo primario – spiega l’assessore regionale all’Agricoltura ed alla Forestazione Gianluca Gallo – è difendere le specie forestali di Pino Laricio, prezioso patrimonio della biodiversità dell’intera Calabria. Per far questo, con gli esperti del settore abbiamo individuato una serie di misure da mettere in atto celermente, partendo dalla mappatura e monitoraggio delle aree interessate, al fine di quantificare la presenza del parassita e definire le opportune contromisure. La ragguardevole estensione del patrimonio boschivo calabrese renderà difficoltoso intervenire ovunque, per assicurare una tutela cui dovrebbero concorrere, per quanto di loro competenza, anche Comuni e privati». (News&Com)

