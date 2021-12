CATANZARO «Domani sera ci sarà la proiezione del film “Il figlio di Tarzan”. La notizia doveva restare riservata fino a poco prima dell’evento ma poi Jovanotti ha deciso di renderla pubblica e allora ne parliamo anche noi. Questo bellissimo e emozionante documentario parla di Giovanni Cupidi, il fratello di Chiara, una mia collaboratrice neurologa. Giovanni, amico appunto di Lorenzo Cherubini, è l’esempio perfetto di chi, pur di fronte a una malattia grave che gli ha causato una tetraplegia, non si è mai arreso, ha continuato a andare avanti cercando di abbattere da solo le barriere gigantesche che la sua condizione gli ha imposto e non si è mai fermato di fronte a nulla, rivendicando sempre con tutte le forze il volere una esistenza di qualità a cui tutte le persone disabili hanno diritto. Un documentario serio, umano e commovente dedicato a chi senza colpa vive una condizione complessa in un mondo più frequentemente ostile che fa sentire la persona quasi sempre un peso e non una risorsa per la società, come invece sarebbe auspicabile. Giovanni è una persona speciale, naturalmente laureato, un “geniaccio” poliedrico esempio per tutti coloro che si trovano nelle sue condizioni e soprattutto per gli altri, i più, quelli che la disabilità di un qualsiasi tipo non ce l’hanno, non la comprendono, e non la rispettano. Noi, i cosiddetti “normali” abbiamo tanto da imparare. L’augurio è che questo lavoro ci possa insegnare soprattutto ad essere migliori» Così Amalia Bruni, consigliera regionale, in una nota. (News&Com)

