(AGENPARL) – gio 04 novembre 2021 CALABRIA: BARELLI (FI), OCCHIUTO PROTAGONISTA DELLA PRIMA GRANDE SFIDA SU SANITA’

“La nomina del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, a commissario straordinario per la Sanità e’ molto importante, perché gli da’ la possibilità di essere ancora più protagonista di una grande svolta per la sua Regione. E’ la prima sfida che riguarda il diritto alla salute, bene primario per ogni cittadino”. Così, in una nota, Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia.

