(AGENPARL) – mar 09 novembre 2021 Calabria: Aprea (FI), con Occhiuto e Princi regione ad alti livelli e svolta verso il futuro

“La giunta regionale nominata dal presidente Roberto Occhiuto è formata da persone di grande competenza e altissimo profilo. Esprimo grande soddisfazione, in particolare, per la designazione della professoressa Giusy Princi a vice presidente con deleghe importantissime: bilancio, istruzione, università, ricerca, lavoro e formazione professionale e azioni di sviluppo per la città Metropolitana di Reggio Calabria. Giusy Princi è stata finora una validissima dirigente scolastica, che ha dimostrato grandi capacità e competenze in materia di organizzazione ed innovazione. Il liceo Leonardo da Vinci di Reggio Calabria da lei diretto è diventato una vera e propria eccellenza del Paese, attraverso sperimentazioni e nuovi indirizzi liceali, tra cui quello biomedico. La sua nomina è un riconoscimento dell’ottimo e lungimirante lavoro fatto in questi anni. Le faccio tanti auguri di buon lavoro. Sono certa che il presidente Occhiuto e la vice presidente Princi, insieme all’intera giunta, sapranno portare la regione nel terzo millennio e creare prospettive concrete di formazione, lavoro e sviluppo a favore delle giovani generazioni calabresi”. Lo scrive in una nota Valentina Aprea, deputata di Forza Italia e responsabile del dipartimento Istruzione del partito azzurro.

