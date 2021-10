(AGENPARL) – gio 14 ottobre 2021 14 ottobre 2021

Cagliari tra le città protagoniste dell’Assemblea nazionale “Lady Chef”

Il Sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, prenderà parte domani, venerdì 15 ottobre 2021 alla MEM – Mediateca del Mediterraneo di via Mameli, alla conferenza stampa di presentazione dell’Assemblea nazionale “Lady Chef” che sarà ospitata tra il capoluogo sardo, Quartu Sant’Elena ed Orroli dal 18 al 20 ottobre 2021.

L’appuntamento con i cronisti è per le 10,30.

All’incontro con la stampa, oltre al primo cittadino di Cagliari, parteciperanno gli assessori comunali Alessandro Sorgia (Attività Produttive, Turismo e Promozione del Territorio), Maria Dolore Picciau (Cultura e Spettacolo) e Alessio Mereu (Politiche per la Mobilità e Servizi Tecnologici). Saranno presenti il Presidente dell’Associazione Cuochi Cagliari-Sud Sardegna, Giovanni Battista Picci, la responsabile regionale di Lady Chef Sardegna, Cinzia Contu, Tony Perseo del Comitato Nazionale FIC e Anna Pitzalis per Primore design&comunicazione. Interverranno, in videoconferenza, Rocco Pozzulo, Presidente FIC nazionale e Alessandra Baruzzi, responsabile nazionale Lady Chef.

