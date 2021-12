(AGENPARL) – mar 07 dicembre 2021 07 dicembre 2021

Cagliari festeggia una nuova centenaria

Il Presidente del Consiglio Comunale, Edoardo Tocco, ha fatto visita oggi, martedì 7 dicembre 2021 a Giuseppa Manca per portarle gli auguri dell’Amministrazione cittadina per il suo centesimo compleanno.

Nata e vissuta a Pirri, Peppina, come è meglio conosciuta da amici e parenti, ha festeggiato tagliando la torta e spegnendo la candelina sorretta dal numero 100 in bella vista.

Edoardo Tocco ha donato alla signora Manca una medaglia celebrativa e una pergamena ricordo.

Grande la festa per una donna che ha scelto di fare la casalinga e, assecondando le sue passioni per la cucine (oltre che per i cruciverba e le riviste di gossip) ha saputo crescere una famiglia che pian piano si è allargata con i quattro figli, gli otto nipoti e quattro pronipoti. E in famiglia non è la prima volta che qualcuno festeggia un traguardo così prestigioso visto che il suocero di Peppina è riuscito ad arrivare a spegnere 108 candeline.

