Cagliari dice no alla violenza contro le donne: presentato il calendario 2021 “Feminas”

Troppo importanti e, purtroppo, ancora di stretta attualità, i temi legati alla violenza sulle donne per concentrare tutte le iniziative nella sola Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne in programma il prossimo 25 novembre 2021. E per questo motivo l’Assessorato alle Pari Opportunità guidato dall’Assessora Rita Dedola e la Commissione Consiliare Pari Opportunità presieduta dalla Consigliera Stefania Loi hanno predisposto il calendario condiviso di appuntamenti che si terranno in città per tutta la settimana che va da lunedì 22 a domenica 28 novembre 2021.

La data più importante sarà quella del 25 novembre, Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, ma l’obiettivo sia dell’Assessorato che della Commissione, emerso nel corso della conferenza stampa di oggi, 18 novembre 2021 nella Sala del Retablo del Municipio, è quello di fare in modo che di questa piaga non si parli solo in un giorno. Un primo passo è stato fatto con una settimana di appuntamenti che, pur con diverse sfaccettature, affronteranno la tematica, ma il prossimo step sarà quello di fare in modo che l’argomento venga affrontato durante tutto l’anno, coinvolgendo associazioni, istituzioni, scuole e in generale tutti coloro che possano portare un contributo per arginare il problema.

“Non vogliamo – ha confermato l’Assessora Dedola – che se ne parli solo il 25 novembre. Per questo, su sollecitazione della Commissione Pari Opportunità, abbiamo stilato un calendario di eventi promossi dal Comune di Cagliari che poi proseguiranno durante tutto l’anno soprattutto nelle scuole. C’è assoluta necessità che se ne parli anche in relazione agli ultimi eventi ai quali stiamo assistendo. E per quest’anno, Assessorato e Commissione hanno deciso di dedicare il calendario alle donne afgane che stanno combattendo per la loro sopravvivenza”.

Saranno le istituzioni a dare voce a chi non ce l’ha per colpe non certo sue e in questo contesto di muoveranno alcune delle iniziative che affronteranno, partendo da punti di vista differenti, il problema della violenza sulle donne.

“Lavoriamo in sinergia con l’Assessorato dal 2019, anno nel quale abbiamo istituito questo calendario. Gli eventi sono racchiusi – ha commentato Stefania Loi – in questi giorni ma produciamo a lavoriamo nel corso dell’intero anno per fare in modo che la violenza, non solo di genere ma in genere, possa essere contenuta”.

Sarà l’Aula Consiliare del Palazzo Civico di via Roma ad ospitare il primo appuntamento, lunedì 22 novembre 2021 alle 18, con una conferenza dal titolo “Ambiente di lavoro e equilibrio di genere: luci e ombre” ma le iniziative abbracceranno gran parte della città in modo da coinvolgere quante più persone possibile.

