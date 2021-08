(AGENPARL) – mer 11 agosto 2021 Caccia, pubblicato decreto per la costituzione delle commissioni d’esame per l’abilitazione all’esercizio venatorio

È stato pubblicato ieri il decreto con cui l’assessore all’Agricoltura, allo Sviluppo Rurale e alla Pesca mediterranea stabilisce modalità e termini per la presentazione delle domande, nonché i parametri di valutazione per la composizione delle commissioni d’esame per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio venatorio.

«Abbiamo definito – afferma l’assessore Toni Scilla – i criteri di selezione che ci consentiranno di individuare validi professionisti ed esperti nell’attività venatoria e profondi conoscitori delle materie d’esame, quali componenti delle commissioni. Assicuriamo in questo modo continuità alle attività delle commissioni di esame così da dare risposte concrete al mondo della caccia».

