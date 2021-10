(AGENPARL) – gio 28 ottobre 2021 Caccia al cinghiale, Capolei-Deli: Presentata interrogazione per chiedere modifiche al Disciplinare

“Su richiesta di cacciatori e associazioni, abbiamo presentato in Consiglio regionale del Lazio un’interrogazione per chiedere alla Giunta di modificare il Disciplinare attualmente vigente. Nel merito chiediamo di regolare i parametri di assegnazione delle aree di caccia, in deroga a quanto stabilito dall’art.16, lo stop della caccia di selezione durante tutto il periodo venatorio, e la riduzione dell’estensione delle aree di caccia assegnate, dando più spazio alle cosiddette zone bianche”.

Lo comunicano in una nota Fabio Capolei, Consigliere regionale del Lazio, e Alessandro Deli, Presidente del Circolo cacciatori BeccoLungo.

🔊 Listen to this