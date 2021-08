(AGENPARL) – mar 31 agosto 2021 CA’ FOSCARI LANCIA IL MOVIMENTO GLOBALE

MARHAUS COME EMBLEMA DI SOSTENIBILITA’

AMBIENTALE E DIPLOMAZIA CULTURALE

La Rettrice Tiziana Lippiello: “L’idea è quella di lanciare una scuola

di sperimentazione interdisciplinare europea per formare una nuova

generazione di architetti, designers, ingegneri, artisti, managers,

umanisti capaci di proporre soluzioni innovative e improntate alla

sostenibilità ambientale, economica e sociale”

VENEZIA – Nel corso della seconda giornata della Soft Power Conference,

edizione 2021 la cui sessione mattutina si è svolta nell’Aula Baratto

dell’Università Ca’ Foscari Venezia alla presenza del Ministro della Cultura Dario

Franceschini, la Rettrice dell’Ateneo Tiziana Lippiello ha annunciato il progetto

Marhaus – Bauhaus dei mari – che coinvolge la città di Venezia

A seguire l’intervento della Rettrice di Ca’ Foscari, prof.ssa Tiziana Lippiello:

“Nel XXI secolo l’Unione Europea, come ha sottolineato il Presidente David

Sassoli, ha proposto un nuovo Bauhaus che darà luogo all’implementazione del

Green Deal basato sulla sostenibilità e l’inclusione sociale.

In risposta a questa sfida, Venezia con Ca’ Foscari e Lisbona con l’Università di

Lisbona, Técnico Lisboa, e altre capitali europee propongono un movimento

globale attorno ad uno spazio naturale importante qual è il Mare. Le coste

ospitano gran parte della popolazione Europea (41% della popolazione europea

vive lungo la costa), i mari regolano il pianeta e, catturando calore e carbone,

producono il 50% dell’ossigeno, rappresentano una fonte essenziale per la

produzione di alimenti (producono il 16% delle proteine), generano vari impieghi

attraverso i vari settori della blue economy, offrono soluzioni per la cattura del

carbone ed offrono un grande potenziale per le energie rinnovabili e il trasporto

sostenibile. I mari rappresentano una significativa eredità storica e culturale in

Europa.

Scopo del progetto è promuovere un modello etico ed estetico legato alle varie

dimensioni del nostro rapporto con il mare. È un viaggio che parte dal Portogallo

e dall’Italia per estendersi a tutte le coste e regioni marittime dell’Italia. Il progetto

ha quattro ancore o flagships:

 Riconoscere l’ambiente

 Riconciliarsi con il mare (riconoscere il mare come un territorio

di continuità geografica e culturale)

 Riconnettere le comunità con il loro habitat e forme di eredità ecologica,

estetica, e culturale, per una creazione di idee innovative orientata verso

una cittadinanza globale con un forte impatto sull’economia blu.

 Rinnovare le pratiche, coinvolgendo i cittadini nel management delle

risorse locali nelle regioni costiere così come negli interventi artistici

innovativi, esperienziali, replicabili a livello globale.

 Il Bauhaus del mare intende riconoscere e legittimare le varie esperienze

locali nelle comunità costiere e marittime

Unitamente alla città di Venezia e alla Regione Veneto, alle istituzioni di alta

formazione locale (Accademia di belle arti e Conservatorio Benedetto Marcello),

Ca’ Foscari contribuirà al progetto Venezia Capitale Mondiale della sostenibilità

che, a livello internazionale, si potrà declinare virtuosamente nel Marhaus. Ca’

Foscari mette a disposizione le proprie competenze nelle scienze ambientali e

nelle tecnologie legate al mare e ai cambiamenti climatici; nella valorizzazione e

nel management dei beni culturali, dall’archeologia marittima al restauro e alle

produzione artistiche e culturali; le competenze digitali per promuovere politiche

di inclusione e di rigenerazione urbana; i numerosi network nel mondo e in

particolare lungo le vie della seta marittime per creare nuove occasioni di

promozione e diplomazia culturale.

L’idea del Bauhaus è quella di lanciare una scuola di sperimentazione

interdisciplinare europea per formare una nuova generazione di architetti,

designers, ingegneri, artisti, manager, umanisti con competenze nel digitale e

nell’ambiente, capaci di proporre soluzioni innovative e improntate alla

sostenibilità ambientale, economica e sociale”.

Università Ca’ Foscari Venezia

