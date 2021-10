(AGENPARL) – ven 29 ottobre 2021 AMA, al via il “nuovo corso”: via Zaghis, in partenza un piano straordinario per la pulizia della città. FP CGIL: attendiamo interventi strutturali

Roma, 29 ottobre 2021 – Si è appena concluso l’incontro in Campidoglio con il capo di gabinetto della nuova amministrazione, rappresentata dal dott. Albino Ruberti e l’azienda AMA.

L’amministrazione comunale ci ha comunicato che intende assegnare risorse aggiuntive ad AMA per un intervento straordinario di pulizia della città. Durante l’incontro ci è stato anche preannunciato che il quattordici novembre l’amministratore unico, dottor Zaghis, cesserà il suo incarico in AMA.

Come FP CGIL abbiamo raccolto l’invito dell’amministrazione a lavorare tutti assieme per restituire decoro alla città; abbiamo però evidenziato che è necessario un intervento strutturale di riorganizzazione dell’azienda.

Le procedure concorsuali per la nomina dei capi intermedi, superando l’epoca dei facenti funzione, deve essere solo un passo per ristrutturare nel profondo l’organizzazione aziendale: vanno valorizzati i lavoratori, anche i neo assunti, per potenziare il numero di chi guida i mezzi nella raccolta.

Inoltre si dovrà lavorare per un nuovo vero piano industriale che potenzi le attrezzature e ridia corpo all’impiantistica, fino ad arrivare alla chiusura del ciclo dei rifiuti.

Nel merito dell’avvio dell’intervento urgente e straordinario ci siamo detti disponibili a lavorare da subito sui tavoli aziendali per definire il necessario accordo sulla produttività. Già martedì prossimo, dopo la festività del primo novembre, ci dovrebbe essere il tavolo di contrattazione in azienda. Abbiamo inoltre chiesto ad AMA di comunicarci il piano operativo con il quale poi si procederà nell’intervento. Tale piano si dovrà coordinare con le altre azioni che l’amministrazione sta mettendo in campo: pulizia delle caditoie e manutenzione del verde, che sono affidate ad altri soggetti.

