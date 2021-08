(AGENPARL) – gio 19 agosto 2021 Cinisi, concerto tra le gole alle “Notti di BCsicilia”

TAG suggeriti:Notti di BCsicilia, Concerto tra le gole,Santuario, Madonna del Furi, Cinisi, BCsicilia, P. Antonino Ortoleva, Franco Biundo, Alfonso Lo Cascio, Irene Ientile, Ornella Cerniglia, Michael Aspinall, GabriellaCosta, FayeNepon, StefanoAlbarello,AlbertoTurco, MarcoLenzi, Armando Gagliano,Marco Spagnolo, Francesco Pennisi,

Programma

Alberto FavaraCantidellaterrae delmare diSicilia

Ala vitalòraStoria dellafanciulla rapita daipiratiNinna nanna (Petralia Soprana)

E. MorriconeGabriel’s Oboe per pianoforte

Ala riniddòta

‘RazionidiSanta Marina’RazionidiSan Stansillàu

F. ChopinValzer op. 69 n. 2 per pianoforte

Alberto FavaraCantidellaterrae delmare diSicilia

Canto religiosoNinna nanna (Trapani)Cantu a timùniAla fimminisca

J.S. BachSiciliano in solminore BWV1031perpianoforte

W.A. MozartAveVerumCorpus K. 618

C. FranckPanisAngelicus

C. GounodAve maria

