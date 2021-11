(AGENPARL) – sab 20 novembre 2021 [DSC_7754 (1).jpg](https://drive.google.com/file/d/1YXGSEGaQk9goHQ3KAuyxnwpHKAZGrkWG/view?usp=drive_web)

Comunicato stampa

CIA Agricoltori Italiani Milano: 21 novembre Festa degli Alberi

Coltiviamo Benessere: Guida agli alberi di Milano,

itinerario botanico culturale dai Giardini Montanelli al Parco Sempione

Milano, 19 Ottobre 2021 – Il benessere è un ecosistema che coniuga la salute della persona con la tutela del territorio; insieme sono fondamento per la crescita sociale, civile, etica e umana della comunità locale e in una visione più ampia dell’intera collettività di persone, enti, istituzioni, attività produttive. Con l’obiettivo di infondere fin dalle più giovani generazioni la coscienza al vivere sano e il senso di responsabilità verso l’uomo e l’ambiente, nasce “Coltiviamo benessere”. Un progetto, promosso e voluto da CIA Agricoltori Italiani Milano che si rivolge alla popolazione nella sua globalità attraverso principi e proposte di azione fissate in una innovativa “Carta del benessere”, che valorizza l’uomo inserito nell’ambiente come realtà intrinseche e interagenti, e con alcuni primi progetti già realizzati come la “Guida agli alberi di Milano”, con un primo itinerario botanico – culturale che va dai giardini Indro Montanelli alla Cascina Nascosta del Parco Sempione, un viaggio alla scoperta del nostro patrimonio vegetale e ai siti monumentali che ci circondano e da cui traggono ossigenazione e benessere il fisico, la mente e lo spirito, confermando l’indissolubile relazione tra l’uomo e la terra.

«La salute della persona – spiega Paolo Maccazzola, Presidente di CIA Agricoltori Italiani Milano – non può essere disgiunta da quella degli altri elementi che contribuiscono a realizzarla, i vegetali alla base della nostra catena alimentare, gli animali che se ne nutrono e di cui ci nutriamo. Il benessere deve essere circolare o non è tale e deve, per questo, prendere in considerazione il noi di cui facciamo parte assieme agli altri esseri viventi». «La campagna e le aziende agricole – prosegue Paola Santeramo, Direttore Provinciale di CIA Agricoltori Italiani Milano – si pongono come soggetti per la realizzazione del benessere assieme ai cittadini ed alle istituzioni che li rappresentano, a quelle preposte alla tutela della salute e alle aziende pubbliche che si occupano dell’erogazione di servizi: per la produzione di cibi, buoni, nutrienti, accessibili; di contenuti e di valori che consentano un approccio storico culturale al tema dell’agricoltura e del paesaggio e al rapporto tra città e campagna; di opportunità di reddito e di lavoro che possono crearsi per le aziende e per quelle risorse umane che nel lavoro agricolo e nella trasformazione dei prodotti agricoli possono cercare nuove opportunità».

«L’itinerario botanico e culturale – chiarisce Yazan Kondakji, coautore della guida – stimola l’osservazione del mondo e della natura circostante attraverso i cinque sensi: un viaggio emozionale nel patrimonio naturalistico nascosto ‘dentro’ il cemento di Milano, città emblema di altri contesti urbani in cui scoprire una nuova essenza. Un invito a guardare oltre i muri dell’apparenza e immergersi nella bellezza di un paesaggio umano e vegetale».

“Coltiviamo benessere” è un progetto di alleanza fra aziende agricole, cittadinanza, istituzioni, scuola e territorio: interdisciplinarietà che insieme fanno rete per promuovere cultura e educare a uno stile di vita sano, scelte di qualità alimentari e comportamentali, rispetto dell’ambiente, cultura della sostenibilità, conoscenza del patrimonio locale, e formazione alla responsabilità sociale e civica. [Qui la presentazione completa](https://www.ciamilano.it/new/21-ottobre-cosi-si-coltiva-il-benessere-cia-agricoltori-italiani-milano-semina-tra-i-giovani/)

Andrea Palazzo

