Si presenta giovedì 5 Agosto 2021 alle ore 21,30 presso il Largo Vittorio Emanuele Orlando a Campofelice di Roccella, nell’ambito della manifestazione “Le Notti di BCsicilia”, il libro di Francesco Dolce “Dietro ogni nuvola c’è sempre il sole” (Edizione Arianna). Previsti gli interventi di Michela Taravella, Alfonso Lo Cascio, Antonio Cesare, Francesco Vasta, Giuseppe Pedalino, Francesco Giardina, Giulio Giardina. Modera Anna Laurà. L’incontro è organizzato dal Comune di Campofelice di Roccella e da BCsicilia.

Francesco Dolce è stato sindaco di Polizzi Generosa e presidente del consiglio comunale di Cefalù.

Il libro è un viaggio intimo ed emozionale del suo cammino autobiografico umano e professionale. Nato da una famiglia semplice, ma di sani principi e valori, orfano di padre, trascorre la sua prima infanzia accudito dall’affetto delle donne di casa e dal nonno che riveste per lui quella figura maschile paterna che non ha potuto conoscere. Nelle pagine autobiografiche l’autore parla tanto della sua vita privata, quanto pubblica. Un viaggio nei ricordi fatto di descrizioni chiare di luoghi, fatti, personaggi ed eventi. Vengono citate figure di riferimento importanti per la sua vita privata e politica, il suo bisogno di conoscere la storia dei partiti fino ad abbracciarne uno, dopo averlo a lungo studiato nelle sue vicende storiche. Il libro è dedicato “A tutti quelli con cui si è intrecciata la mia esistenza, a quelli con cui ho condiviso ideali e impegni, a tutti quelli che ho incontrato e nel cui volto ho riconosciuto le sorelle e i fratelli che non ho avuto, a tutti quelli che ancora ci saranno, a tutti i polizzani, a tutti i cefaludesi”.

