BUSINESS SOLAR CAPACITY NOW EXCEEDS RESIDENTIAL

(AGENPARL) – DEN HAAG/HEERLEN (NETHERLANDS), ven 19 giugno 2020

Largest business solar capacity found in Midden-Groningen

At the end of 2019, the Dutch business sector had a total installed capacity of 3,637 MW, 59 percent up on the previous year. With 115 MW, the largest solar capacity installed by businesses was found in the municipality of Midden-Groningen, followed by Borsele and Emmen (74 and 73 MW respectively). Midden-Groningen also recorded the strongest growth in this respect (108 MW up on 2018); this is where the country’s largest solar park was put into service at the end of 2019. As a result, the municipality also boasts the largest total installed capacity for businesses and homes combined (137 MW).

Show datatable Change in installed business solar capacity, 2019 relative to 2018 Hide datatable Change in installed business solar capacity, 2019 relative to 2018 Change in installed business solar capacity, 2019 relative to 2018 Aa en Hunze 1.89 Aalsmeer 1.28 Aalten 4.71 Achtkarspelen 1.82 Alblasserdam 0.43 Albrandswaard 0.47 Alkmaar 3.61 Almelo 5.16 Almere 38.87 AlphenaandenRijn 7.52 Alphen-Chaam 0.47 Altena 4.81 Ameland 0.18 Amersfoort 2.28 Amstelveen 2.46 Amsterdam 20.90 Apeldoorn 7.57 Appingedam 0.11 Arnhem 5.89 Assen 2.17 Asten 6.56 Baarle-Nassau 1.45 Baarn 0.75 Barendrecht 2.50 Barneveld 17.05 Beek 0.68 Beekdaelen 0.66 Beemster 0.42 Beesel 0.95 Berg en Dal 1.17 Bergeijk 3.89 Bergen op Zoom 1.30 Bergen(L.) 0.86 Bergen(NH.) 1.84 Berkelland 2.20 Bernheze 3.13 Best 7.73 Beuningen 0.68 Beverwijk 0.62 Bladel 2.79 Blaricum 0.05 Bloemendaal 0.12 Bodegraven-Reeuwijk 2.58 Boekel 1.83 Borger-Odoorn 2.73 Borne 0.88 Borsele 2.81 Boxmeer 1.94 Boxtel 1.96 Breda 4.43 Brielle 0.65 Bronckhorst 4.21 Brummen 0.65 Brunssum 0.39 Bunnik 0.99 Bunschoten 0.75 Buren 4.21 Capelle aan den IJssel 1.61 Castricum 0.55 Coevorden 4.33 Cranendonck 2.84 Cuijk 1.58 Culemborg 0.94 Dalfsen 4.27 Dantumadiel 0.30 De Bilt 0.97 De Fryske Marren 5.18 Delft 0.94 Delfzijl 9.58 Den Helder 3.14 De Ronde Venen 1.77 Deurne 8.87 Deventer 2.86 De Wolden 2.85 Diemen 0.21 Dinkelland 2.75 Doesburg 0.25 Doetinchem 2.62 Dongen 0.25 Dordrecht 11.10 Drechterland 1.53 Drimmelen 1.47 Dronten 6.40 Druten 0.92 Duiven 1.32 Echt-Susteren 3.28 Edam-Volendam 0.80 Ede 9.93 Eemnes 0.05 Eersel 2.93 Eijsden-Margraten 2.63 Eindhoven 5.77 Elburg 1.43 Emmen 17.37 Enkhuizen 0.16 Enschede 3.91 Epe 2.03 Ermelo 3.96 Etten-Leur 2.47 Geertruidenberg 0.43 Geldrop-Mierlo 0.70 Gemert-Bakel 5.07 Gennep 3.24 Gilze en Rijen 1.20 Goeree-Overflakkee 14.85 Goes 5.10 Goirle 2.90 Gooise Meren 1.20 Gorinchem 2.08 Gouda 1.71 Grave 0.99 Groningen 16.68 Gulpen-Wittem 0.80 Haaksbergen 0.37 Haaren 3.07 Haarlem 2.82 Haarlemmermeer 25.21 Halderberge 2.44 Hardenberg 11.78 Harderwijk 3.07 Hardinxveld-Giessendam 1.58 Harlingen 1.37 Hattem 0.45 Heemskerk 1.25 Heemstede 0.52 Heerde 0.19 Heerenveen 3.19 Heerhugowaard 4.17 Heerlen 5.75 Heeze-Leende 1.31 Heiloo 0.63 Hellendoorn 2.16 Hellevoetsluis 0.57 Helmond 4.56 Hendrik-Ido-Ambacht 0.04 Hengelo 2.10 Het Hogeland 9.24 Heumen 0.72 Heusden 2.05 Hillegom 1.83 Hilvarenbeek 1.93 Hilversum 1.42 HoekscheWaard 7.52 Hof van Twente 3.41 Hollands Kroon 19.67 Hoogeveen 1.59 Hoorn 3.03 Horst aan de Maas 6.51 Houten 1.35 Huizen 0.66 Hulst 0.98 IJsselstein 0.78 Kaag en Braassem 1.06 Kampen 2.49 Kapelle 1.92 Katwijk 3.29 Kerkrade 0.30 Koggenland 2.53 Krimpen aan den IJssel 0.13 Krimpenerwaard 4.16 Laarbeek 1.40 Landerd 1.79 Landgraaf 0.59 Landsmeer 0.25 Langedijk 4.50 Lansingerland 6.24 Laren 0.11 Leeuwarden 5.44 Leiden 1.40 Leiderdorp 0.14 Leidschendam-Voorburg 0.91 Lelystad 13.58 Leudal 5.31 Leusden 1.22 Lingewaard 1.77 Lisse 0.76 Lochem 2.46 Loon op Zand 0.42 Lopik 0.68 Loppersum 0.96 Losser 1.22 Maasdriel 3.15 Maasgouw 1.04 Maassluis 0.51 Maastricht 4.90 Medemblik 5.99 Meerssen 0.67 Meierijstad 16.71 Meppel 0.79 Middelburg 2.12 Midden-Delfland 0.52 Midden-Drenthe 4.20 Midden-Groningen 107.94 Mill en Sint Hubert 1.42 Moerdijk 33.08 Molenlanden 3.63 Montferland 3.63 Montfoort 3.04 Mook en Middelaar 0.16 Neder-Betuwe 3.33 Nederweert 3.81 Nieuwegein 7.25 Nieuwkoop 1.57 Nijkerk 5.05 Nijmegen 4.96 Nissewaard 1.02 Noardeast-Fryslân 6.31 Noord-Beveland 0.94 Noordenveld 1.84 Noordoostpolder 16.84 Noordwijk 3.19 Nuenen,Gerwen en Nederwetten 0.66 Nunspeet 0.95 Oegstgeest 0.44 Oirschot 3.41 Oisterwijk 1.61 Oldambt 2.76 Oldebroek 1.23 Oldenzaal 1.86 Olst-Wijhe 0.84 Ommen 1.63 Oosterhout 3.97 OostGelre 3.38 Ooststellingwerf 4.93 Oostzaan 1.59 Opmeer 0.47 Opsterland 4.24 Oss 6.93 Oude IJsselstreek 5.67 Ouder-Amstel 0.70 Oudewater 1.00 Overbetuwe 2.73 Papendrecht 0.56 Peel en Maas 12.05 Pekela 1.93 Pijnacker-Nootdorp 2.71 Purmerend 2.24 Putten 1.72 Raalte 2.78 Reimerswaal 18.27 Renkum 0.29 Renswoude 1.04 Reusel-De Mierden 6.55 Rheden 2.04 Rhenen 3.42 Ridderkerk 2.63 Rijssen-Holten 3.97 Rijswijk 0.45 Roerdalen 1.05 Roermond 1.09 Roosendaal 3.07 Rotterdam 6.48 Rozendaal 0.22 Rucphen 1.18 Schagen 12.19 Scherpenzeel 0.89 Schiedam 0.98 Schiermonnikoog 0.28 Schouwen-Duiveland 17.08 ‘s-Gravenhage 5.21 ‘s-Hertogenbosch 12.21 Simpelveld 0.03 Sint Anthonis 2.27 Sint-Michielsgestel 1.57 Sittard-Geleen 5.36 Sliedrecht 1.50 Sluis 0.91 Smallingerland 6.54 Soest 2.71 Someren 6.93 Son en Breugel 4.37 Stadskanaal 2.14 Staphorst 2.34 Stede Broec 0.60 Steenbergen 2.93 Steenwijkerland 2.81 Stein 0.66 Stichtse Vecht 1.60 Súdwest-Fryslân 5.57 Terneuzen 6.91 Terschelling 0.17 Texel 1.05 Teylingen 2.77 Tholen 3.11 Tiel 3.15 Tilburg 13.96 Tubbergen 2.59 Twenterand 7.51 Tynaarlo 32.06 Tytsjerksteradiel 2.15 Uden 3.57 Uitgeest 0.21 Uithoorn 3.81 Urk 1.58 Utrecht 10.69 Utrechtse Heuvelrug 0.93 Vaals 0.12 Valkenburg aan de Geul 0.45 Valkenswaard 1.02 Veendam 8.15 Veenendaal 2.32 Veere 1.27 Veldhoven 4.04 Velsen 3.18 Venlo 7.98 Venray 8.74 Vijfheerenlanden 3.47 Vlaardingen 1.27 Vlieland 0.15 Vlissingen 4.06 Voerendaal 0.29 Voorschoten 0.44 Voorst 1.09 Vught 0.60 Waadhoeke 6.00 Waalre 0.37 Waalwijk 5.82 Waddinxveen 4.61 Wageningen 0.53 Wassenaar 0.47 Waterland 0.20 Weert 4.52 Weesp 1.56 West Betuwe 9.58 Westerkwartier 16.94 Westerveld 1.57 Westervoort 0.19 Westerwolde 1.10 Westland 11.21 West Maas en Waal 3.93 Weststellingwerf 2.12 Westvoorne 2.80 Wierden 1.48 Wijchen 1.86 Wijdemeren 2.29 Wijk bij Duurstede 0.91 Winterswijk 2.14 Woensdrecht 1.56 Woerden 3.76 Wormerland 0.56 Woudenberg 1.36 Zaanstad 9.75 Zaltbommel 3.41 Zandvoort 0.08 Zeewolde 8.77 Zeist 1.10 Zevenaar 2.90 Zoetermeer 0.67 Zoeterwoude 0.97 Zuidplas 2.52 Zundert 2.46 Zutphen 2.74 Zwartewaterland 2.03 Zwijndrecht 0.37 Zwolle 4.12 Download CSV

Residential solar capacity largest in Utrecht, Groningen and Eindhoven

In 2019, the total capacity of residential roof-top installations amounted to 3,237 MW, representing a year-on-year increase of 39 percent. The largest capacity was found in the municipality of Utrecht (39.1 MW), followed closely by Groningen and Eindhoven (both 38.8 MW).

Utrecht, Eindhoven and Groningen also showed relatively strong growth last year with 12.6 MW, 13.4 MW and 9.0 MW respectively. The installed capacity in Amsterdam, Apeldoorn, Amersfoort, Almere and Nijmegen increased as well, by more than 9 MW.

Show datatable Change in installed residential solar capacity, 2019 relative to 2018 Hide datatable Change in installed residential solar capacity, 2019 relative to 2018 Change in installed residential solar capacity, 2019 relative to 2018 Aa en Hunze 2.33 Aalsmeer 1.57 Aalten 1.94 Achtkarspelen 2.65 Alblasserdam 0.51 Albrandswaard 1.13 Alkmaar 5.24 Almelo 3.05 Almere 9.50 AlphenaandenRijn 7.21 Alphen-Chaam 0.77 Altena 3.09 Ameland 0.24 Amersfoort 9.89 Amstelveen 4.43 Amsterdam 11.26 Apeldoorn 10.52 Appingedam 0.55 Arnhem 5.54 Assen 4.96 Asten 1.24 Baarle-Nassau 0.36 Baarn 0.87 Barendrecht 2.16 Barneveld 3.72 Beek 1.43 Beekdaelen 3.32 Beemster 0.96 Beesel 0.98 Berg en Dal 2.47 Bergeijk 1.67 Bergen op Zoom 3.46 Bergen(L.) 1.10 Bergen(NH.) 2.49 Berkelland 2.95 Bernheze 2.74 Best 3.29 Beuningen 1.69 Beverwijk 2.78 Bladel 1.41 Blaricum 0.52 Bloemendaal 0.66 Bodegraven-Reeuwijk 2.63 Boekel 0.99 Borger-Odoorn 2.40 Borne 1.54 Borsele 1.58 Boxmeer 2.80 Boxtel 2.14 Breda 6.14 Brielle 0.99 Bronckhorst 2.70 Brummen 1.35 Brunssum 1.56 Bunnik 1.09 Bunschoten 0.98 Buren 2.20 Capelle aan den IJssel 1.87 Castricum 2.93 Coevorden 2.55 Cranendonck 2.26 Cuijk 2.50 Culemborg 1.71 Dalfsen 2.64 Dantumadiel 1.40 De Bilt 2.38 De Fryske Marren 1.52 Delft 4.02 Delfzijl 2.40 Den Helder 0.81 De Ronde Venen 2.44 Deurne 2.34 Deventer 4.28 De Wolden 3.21 Diemen 1.32 Dinkelland 1.53 Doesburg 0.78 Doetinchem 4.14 Dongen 1.42 Dordrecht 2.80 Drechterland 1.53 Drimmelen 1.34 Dronten 3.71 Druten 1.26 Duiven 1.51 Echt-Susteren 2.59 Edam-Volendam 1.68 Ede 6.25 Eemnes 0.59 Eersel 1.58 Eijsden-Margraten 2.57 Eindhoven 13.38 Elburg 2.24 Emmen 8.35 Enkhuizen 0.89 Enschede 5.17 Epe 2.12 Ermelo 2.88 Etten-Leur 2.08 Geertruidenberg 1.18 Geldrop-Mierlo 3.48 Gemert-Bakel 2.64 Gennep 1.38 Gilze en Rijen 1.54 Goeree-Overflakkee 3.75 Goes 2.86 Goirle 1.58 Gooise Meren 1.55 Gorinchem 1.44 Gouda 2.33 Grave 1.10 Groningen 8.97 Gulpen-Wittem 1.07 Haaksbergen 1.31 Haaren 1.22 Haarlem 3.20 Haarlemmermeer 8.03 Halderberge 2.20 Hardenberg 3.85 Harderwijk 2.89 Hardinxveld-Giessendam 1.46 Harlingen 1.24 Hattem 0.60 Heemskerk 2.13 Heemstede 0.62 Heerde 1.45 Heerenveen 4.16 Heerhugowaard 3.76 Heerlen 3.88 Heeze-Leende 1.46 Heiloo 1.99 Hellendoorn 2.49 Hellevoetsluis 1.44 Helmond 6.75 Hendrik-Ido-Ambacht 1.42 Hengelo 3.26 Het Hogeland 2.17 Heumen 2.40 Heusden 3.12 Hillegom 0.92 Hilvarenbeek 1.10 Hilversum 2.26 HoekscheWaard 6.47 Hof van Twente 1.98 Hollands Kroon 3.54 Hoogeveen 3.27 Hoorn 3.35 Horst aan de Maas 4.63 Houten 3.04 Huizen 2.19 Hulst 1.47 IJsselstein 1.03 Kaag en Braassem 2.85 Kampen 2.90 Kapelle 0.96 Katwijk 2.63 Kerkrade 3.18 Koggenland 1.41 Krimpen aan den IJssel 0.95 Krimpenerwaard 1.94 Laarbeek 2.05 Landerd 1.94 Landgraaf 3.17 Landsmeer 1.54 Langedijk 2.23 Lansingerland 3.63 Laren 0.18 Leeuwarden 7.82 Leiden 2.47 Leiderdorp 0.90 Leidschendam-Voorburg 1.45 Lelystad 6.65 Leudal 3.28 Leusden 2.58 Lingewaard 3.33 Lisse 1.38 Lochem 2.77 Loon op Zand 1.23 Lopik 0.84 Loppersum 0.52 Losser 1.35 Maasdriel 2.04 Maasgouw 2.57 Maassluis 0.87 Maastricht 4.42 Medemblik 3.31 Meerssen 1.55 Meierijstad 7.35 Meppel 2.64 Middelburg 1.96 Midden-Delfland 0.91 Midden-Drenthe 2.65 Midden-Groningen 4.31 Mill en Sint Hubert 1.01 Moerdijk 2.78 Molenlanden 2.49 Montferland 3.88 Montfoort 0.94 Mook en Middelaar 0.48 Neder-Betuwe 1.85 Nederweert 1.80 Nieuwegein 2.09 Nieuwkoop 1.63 Nijkerk 2.36 Nijmegen 9.50 Nissewaard 3.01 Noardeast-Fryslân 3.50 Noord-Beveland 0.60 Noordenveld 2.37 Noordoostpolder 3.10 Noordwijk 1.96 Nuenen,Gerwen en Nederwetten 2.09 Nunspeet 1.63 Oegstgeest 1.42 Oirschot 1.41 Oisterwijk 1.61 Oldambt 2.57 Oldebroek 1.47 Oldenzaal 2.33 Olst-Wijhe 1.23 Ommen 1.15 Oosterhout 4.03 OostGelre 2.05 Ooststellingwerf 3.41 Oostzaan 0.69 Opmeer 0.71 Opsterland 2.25 Oss 7.29 Oude IJsselstreek 3.21 Ouder-Amstel 0.50 Oudewater 0.71 Overbetuwe 4.04 Papendrecht 1.00 Peel en Maas 4.94 Pekela 0.55 Pijnacker-Nootdorp 3.17 Purmerend 3.24 Putten 1.39 Raalte 3.25 Reimerswaal 1.20 Renkum 1.99 Renswoude 0.62 Reusel-De Mierden 1.17 Rheden 2.38 Rhenen 1.87 Ridderkerk 1.95 Rijssen-Holten 1.95 Rijswijk 0.85 Roerdalen 2.18 Roermond 3.60 Roosendaal 6.12 Rotterdam 7.57 Rozendaal 0.17 Rucphen 1.31 Schagen 3.30 Scherpenzeel 0.60 Schiedam 1.22 Schiermonnikoog 0.26 Schouwen-Duiveland 1.97 ‘s-Gravenhage 7.53 ‘s-Hertogenbosch 7.58 Simpelveld 0.65 Sint Anthonis 1.03 Sint-Michielsgestel 2.90 Sittard-Geleen 6.08 Sliedrecht 0.64 Sluis 1.32 Smallingerland 3.50 Soest 2.38 Someren 2.10 Son en Breugel 2.31 Stadskanaal 1.55 Staphorst 0.65 Stede Broec 1.39 Steenbergen 1.68 Steenwijkerland 2.06 Stein 3.18 Stichtse Vecht 3.01 Súdwest-Fryslân 6.66 Terneuzen 2.70 Terschelling 0.16 Texel 0.73 Teylingen 2.16 Tholen 1.19 Tiel 1.81 Tilburg 7.52 Tubbergen 1.38 Twenterand 1.97 Tynaarlo 3.36 Tytsjerksteradiel 3.19 Uden 5.05 Uitgeest 1.10 Uithoorn 1.16 Urk 0.78 Utrecht 12.60 Utrechtse Heuvelrug 2.38 Vaals 0.69 Valkenburg aan de Geul 1.00 Valkenswaard 3.96 Veendam 1.41 Veenendaal 4.68 Veere 1.72 Veldhoven 3.70 Velsen 2.43 Venlo 6.43 Venray 3.92 Vijfheerenlanden 4.28 Vlaardingen 1.05 Vlieland 0.16 Vlissingen 2.08 Voerendaal 1.06 Voorschoten 1.00 Voorst 2.08 Vught 1.09 Waadhoeke 3.20 Waalre 1.84 Waalwijk 2.25 Waddinxveen 2.09 Wageningen 1.62 Wassenaar 0.68 Waterland 0.63 Weert 3.91 Weesp 0.74 West Betuwe 3.71 Westerkwartier 5.39 Westerveld 1.83 Westervoort 1.14 Westerwolde 1.62 Westland 5.66 West Maas en Waal 1.97 Weststellingwerf 1.80 Westvoorne 1.37 Wierden 1.98 Wijchen 2.94 Wijdemeren 1.14 Wijk bij Duurstede 1.31 Winterswijk 1.98 Woensdrecht 1.48 Woerden 2.29 Wormerland 1.44 Woudenberg 0.81 Zaanstad 4.65 Zaltbommel 1.93 Zandvoort 0.31 Zeewolde 1.70 Zeist 2.33 Zevenaar 3.55 Zoetermeer 4.37 Zoeterwoude 0.68 Zuidplas 2.49 Zundert 1.45 Zutphen 1.91 Zwartewaterland 1.08 Zwijndrecht 1.25 Zwolle 6.64 Download CSV

Most large-scale solar installations in RES region of Fryslân

As part of the Dutch National Climate Agreement, the Netherlands has been divided into 30 energy regions. In each of these regions, authorities at the provincial, water board and municipal level work together in drafting Regional Energy Strategies (RES) to achieve a greener energy supply.

The objective of the climate agreement is to generate at least 35 terawatt hours (35 Mwh) in sustainable onshore electricity by 2030. This agreement involves large-scale power installations of more than 15 kW, regardless of the type of production (solar, wind or biomass).

Looking only at solar power installations, in 2019 the RES region of Fryslân had the highest power generation capacity in renewable energy at 191 million kWh, followed by Groningen province, the Eindhoven metropolitan region and Zeeland province. Small-scale solar power production (15 kW or less) are predominantly found in the Randstad conurbation regions of South Noord-Holland and Rotterdam/The Hague.

Show datatable Solar power production, 2019 Hide datatable Solar power production, 2019 Solar power production, 2019 Fryslân 191 148 Groningen 170 123 Metropoolregio Eindhoven 165 144 Zeeland 162 100 Noord-Holland Zuid 152 165 Flevoland 142 77 Noord-Holland Noord 135 134 Drenthe 125 141 Noord-Oost Brabant 113 118 Noord- en Midden-Limburg 111 141 West-Overijssel 108 112 Rotterdam/Den Haag 107 161 West-Brabant 96 101 Twente 92 105 U10/U162 79 115 Hart van Brabant 65 61 Rivierenland 58 52 Foodvalley 54 58 Arnhem/Nijmegen 52 111 Goeree-Overflakkee 52 13 Achterhoek 45 79 Holland-Rijnland 44 68 Zuid-Limburg 35 138 Cleantech Regio 32 59 Amersfoort 29 47 Midden-Holland 20 30 Noord-Veluwe 19 33 Drechtsteden 18 24 Alblasserwaard 10 10 Hoeksche Waard 7 14 Download CSV

Fonte/Source: https://www.cbs.nl/en-gb/news/2020/25/business-solar-capacity-now-exceeds-residential