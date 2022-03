(AGENPARL) – lun 21 marzo 2022 Dichiarazione del presidente dell’Anac, Giuseppe Busia, in occasione della giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie

“Per combattere il tentativo sempre più sofisticato delle mafie di inserirsi nell’attività legale occorre uno sforzo corale di tutte le istituzioni e della società civile per mostrare i danni prodotti dalle mafie anche quando restano nascosti e non emergono attraverso i reati più cruenti. Dobbiamo tenere alta l’attenzione soprattutto in questo momento di grande sforzo di investimenti legati al PNRR, evitando che finiscano per alimentare la criminalità organizzata. In questo senso, lo sforzo di trasparenza e controllabilità che stiamo svolgendo come ANAC rende possibile coniugare la semplificazione e il rispetto dei tempi con la maggiore controllabilità, che deve estendersi a tutti i soggetti coinvolti nei contratti e quindi a tutti i subappaltatori. Occorre quanto prima inserire nel codice dei contratti pubblici l’obbligo di dichiarare il titolare effettivo degli operatori economici coinvolgendo nella responsabilità per le dichiarazioni fraudolente dei subappaltatori anche gli affidatari principali per premiare l’imprenditoria sana e scoraggiare ogni tentativo di infiltrazione”.