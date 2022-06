(AGENPARL) – MILANO mar 21 giugno 2022

Per lavori stradali, la fermata via Lucca 28 in direzione Baggio (via Noale) è sospesa dalle 9 del 22 giugno alle 17 dell’11 luglio.

Usate la fermata provvisoria che si trova più avanti, in via Lucca 40.

