BUON’ESTATE _ MACERATA _ spett LUN 4 LUGLIO _ comunicato stampa

TUTTI AL MUSEOLAB! PICCOLE DANZE INCONTRANO PALAZZO BUONACCORSI

DI MICHELA PAOLONI E FABIO BACALONI INAUGURANO IL CARTELLONE DI BUON’ESTATE

Torna ad animarsi l’estate maceratese con Buon’Estate, rassegna di arti performative dal 4 al 15 luglio ai Musei

Civici Palazzo Buonaccorsi promossa dal Comune di Macerata con l’AMAT, con il contributo di Regione

Marche e MiC, in collaborazione con Lagrù.

Attraversando le varie stanze del museo, i danzatori Michela Paoloni e Fabio Bacaloni il 4 e 5 luglio in TUTTI

AL MUSEOLab! Piccole danze incontrano Palazzo Buonaccorsi conducono i bambini alla scoperta dei miti

presenti nelle raffigurazioni e degli spazi di conservazione e fruizione di un’opera d’arte. Ogni piccolo cittadino,

accompagnato da un adulto, conoscerà lo spazio museale attraverso il gioco e la scoperta nella relazione tra il

proprio corpo e l’opera d’arte. Il laboratorio, rivolto a bambini da 6 a 10 anni, li guida nella composizione

coreografica, componendo l’opera d’arte ‘vivente’ conclusiva del percorso.

“Il cortile di Palazzo Buonaccorsi e le sue meravigliose stanze, per una rassegna di arti performative, si aprono alla

città e al suo pubblico, bambini, famiglie, giovani, appassionati, in linea con una nuova visione, più contemporanea,

di utilizzo degli spazi museali che entrano a far parte di una proposta culturale in cui teatro, danza, poesia e musica

si integrano per la valorizzazione del patrimonio artistico – afferma l’assessore alla Cultura Katiuscia Cassetta

-. Un nuovo modo di fruire e condividere la bellezza degli spazi museali, accogliere nuovo pubblico e con esso

vivere le emozioni che solo la danza, la poesia, le storie sanno dare. Con Buon’Estate giovani artisti del nostro

territorio insieme a compagnie nazionali in uno scambio di esperienze e visioni.”

stesso dalle ore 16.30. Inizio ore 17.30 e ore 19.

