(AGENPARL) – ven 15 aprile 2022 “La sua resurrezione non è una cosa del passato, contiene una forza di vita che ha penetrato il mondo. Dove sembra che tutto sia morto, da ogni parte tornano ad apparire i germogli della resurrezione. E’ una forza senza uguali. E’ vero che molte volte sembra che Dio non esista: vediamo ingiustizie, cattiverie, indifferenze e crudeltà che non diminuiscono. Però è altrettanto certo che nel mezzo dell’oscurità comincia sempre a sbocciare qualcosa di nuovo, che presto o tardi produce frutto. In un campo spianato torna ad apparire la vita, ostinata e invincibile.”

Papa Francesco

BUONA PASQUA DI SERENITA’ E PACE

Enrico Di Giuseppantonio

Sindaco di Fossacesia

🔊 Listen to this