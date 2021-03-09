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Agenparl
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BULGARIA – ELEZIONI PER L’ASSEMBLEA NAZIONALE (4 APRILE 2021)

by Redazione00

(AGENPARL) – FIANO (TO), mar 09 marzo 2021

PER OPPORTUNA CONOSCENZA E GLI ASPETTI DI COMPETENZA, SI RENDE NOTO CHE IL MINISTERO DELL’INTERNO HA COMUNICATO CHE NELLA GIORNATA DEL 4 APRILE 2021 SI TERRANNO LE ELEZIONI PER IL RINNOVO DELL’ASSEMBLEA NAZIONALE DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA, ALLE QUALI POTRANNO ACCEDERE ANCHE I CITTADINI BULGARI RESIDENTI IN QUESTO COMUNE, RECANDOSI PRESSO IL SEGGIO ALLESTITO A TORINO – IN VIA GIUSEPPE GALLIANO, 15.
PER ULTERIORI ISTRUZIONI LEGGERE L’ALLEGATO AL PRESENTE AVVISO

Fonte/Source: https://www.comune.fiano.to.it/it-it/avvisi/2021/avvisi-alla-popolazione/bulgaria-elezioni-per-l-assemblea-nazionale-4-aprile-2021-189167-1-434cc3bd3175cb185b1e9c40b3b44d63

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