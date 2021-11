BRUXELLES – CALENDARIO DELLE INIZIATIVE IN BELGIO IN OCCASIONE DELLA VI EDIZIONE DELLA SETTIMANA DELLA CUCINA ITALIANA NEL MONDO

(AGENPARL) – Roma, 23 novembre 2021 – Anche in Belgio l’Ambasciata d’Italia a Bruxelles ha dato inizio alla Settimana della cucina italiana nel mondo con un fitto calendario di iniziative che coinvolgono tutti gli attori del Sistema Italia (ICE, Istituto Italiano di Cultural, Camera di Commercio italo-belga, ENIT e CNA) e che, in osservanza della normativa locale sul Covid, avranno luogo in tutto il paese.

La VI edizione della Settimana, quest’anno dedicata al tema della tradizione e della sostenibilità alimentare, è stata inaugurata ieri, alla presenza della Segretaria di Stato del Governo federale belga,la fiamminga Eva De Bleeker, al prestigioso “Bozar” di Bruxelles, iconico spazio culturale multidisciplinare belga in stile art dèco realizzato da Victor Horta, con una “serata italiana” apertasi con un concerto del quartetto d’archi dell’orchestra giovanile italo-belga (nata con il sostegno dell’Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles) e seguito da una cena realizzata dallo Chef stellato Accursio Craparo, in collaborazione con l’Associazione Cuochi Italiani in Belgio, ispirata alla cucina tradizionale siciliana e alla ricerca dell’innovazione.

Le ulteriori iniziative in Belgio in calendario per la settimana prevedono un focus del quotidiano belga francofono La Libre Belgique sui temi ed obiettivi principali della Settimana della Cucina italiana, con un’attenzione particolare al sistema di etichettatura, alla valorizzazione della dieta mediterranea come modello di alimentazione equilibrata e sana e alle misure di contrasto al fenomeno dell’Italian sounding. Il 25 novembre si terrà invece la tradizionale “Borsa Vini”, manifestazione dedicata alla promozione dei vini di aziende italiane, a cura dell’ICE di Bruxelles ed una serata finale di gala al Museo della Boverie a Liegi, in collaborazione con il Consolato Generale a Charleroi.