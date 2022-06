(AGENPARL) – sab 18 giugno 2022

18 Giugno 2022

A Barletta l’astista azzurra migliora il record di 4,70 della scorsa stagione (in aggiornamento)

Serata meravigliosa per l’atletica azzurra. Cade il record italiano nel salto con l’asta per merito di Roberta Bruni, che vola alla quota di 4,71 a Barletta. La 28enne dei Carabinieri migliora di un centimetro il suo primato di 4,70 stabilito nella scorsa stagione, il 23 maggio del 2021 a Rieti. Ci riesce con il terzo tentativo a disposizione, sulla pedana installata di fronte al Castello, dopo aver provato la misura in più occasioni nelle ultime settimane. E stavolta va a segno, alla quarta gara consecutiva chiusa sopra 4,60, una misura già ottenuta di recente a Rieti e al Golden Gala di Roma, prima del 4,66 di sabato scorso a Innsbruck. L’azzurra firma il minimo per i Mondiali di Eugene, sale fino al terzo posto nelle liste mondiali dell’anno e diventa capolista stagionale a livello europeo. Poi si concede tre assalti a 4,82, per ora senza successo. Due record italiani nella stessa serata, dopo quello di Sara Fantini nel martello con 75,77 a Madrid.

(in aggiornamento)

SEGUICI SU: Instagram @atleticaitaliana | Twitter @atleticaitalia | Facebook www.facebook.com/fidal.it

Condividi con Tweet Seguici su:

Fonte/Source: http://www.fidal.it/content/Bruni-senza-confini-4-71-primato-italiano!/141346