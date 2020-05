(AGENPARL) – dom 24 maggio 2020 BRUNETTA: “BASTA COI LUOGHI COMUNI ANTIEUROPEI, È L’ORA DELLA COESIONE NAZIONALE”

“Noi pensiamo che i fondi europei dovrebbero essere utilizzati per risarcire le imprese e le famiglie italiane, per ricostituire tanto capitale sociale e infrastrutturale perduto, magari con progetti di scala europea, così che tutta l’Europa possa ripartire in termini di produttività, efficienza, qualità della vita, rispetto dell’ambiente. Viva la condizionalità, dunque, se è strategica, condivisa e foriera di sviluppo, per riprodurre quello stesso “level playing field” che si aveva prima della crisi, perché il pericolo è che chi era più forte e aveva più risorse prima della crisi rischia di avere un ulteriore vantaggio competitivo per effetto della crisi stessa avendo potuto, come nel caso della Germania, usare il suo enorme surplus commerciale o il Temporary Framework contro gli altri Paesi più deboli”.

Così Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia, in un intervento sul Giornale.

“Proprio per questo, l’Europa in questo momento per noi è una grande occasione, non solo per le risorse che può mettere a disposizione, ma anche perché può diventare un grande catalizzatore di riforme. E qui viene la domanda delle domande. Siamo noi in grado di condividere queste riforme? Questa è la sfida che investe maggioranza e opposizione oggi, per la ricostruzione del Paese. Siamo in grado di mettere in piedi un Piano Nazionale delle Riforme forte e condiviso a livello nazionale per essere credibili nei confronti degli italiani, dell’Europa e dei mercati, a fronte del disastro economico e sociale prodotto dal Corona virus? Siamo in grado di scrivere questo piano ed approvarlo in Parlamento nelle prossime settimane per essere interlocutori credibili nei confronti dell’Europa? E’ una grande occasione che non va sprecata, con inutili “aventini” o provocazioni, ma con un dialogo vero e onesto. Verità e onestà. Su questo misureremo la nostra capacità di uscire dalla crisi guardando al futuro”.

