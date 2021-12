(AGENPARL) – sab 11 dicembre 2021 CHIUSURA NATALIZIA E NUOVE INIZIATIVE

Cari amici,

in occasione delle Festività Natalizie il nostro Istituto resterà chiuso dal 23 dicembre al 9 gennaio. L’ultimo giorno di lezione sarà il 22 dicembre e si riprenderà lunedì 10 gennaio 2022. Cogliamo l’occasione per augurare a tutti Buone Feste.

BRINDISI DI NATALE

Sabato 18 dicembre, alle 18:00 facciamo un brindisi di Natale, nella nostra sede di Via del Viminale, 43. Alle 19:00 è prevista la proiezione del film “Le notti bianche” di Luchino Visconti con M. Mastroianni. Per partecipare è necessario lasciare il nominativo presso la segreteria ed essere muniti di green pass.

CALENDARIO CULTURALE

Presentazione “Il suicidio dell’Urss” di Sergio Romano, Sandro Teti Editore.

VENERDÌ 17 DICEMBRE ALLE ORE 18:30

A trent’anni dal “suicidio” dell’Unione Sovietica, l’autore ripercorre il Termidoro e la storia dell’Urss attraverso la raccolta di brevi saggi, scritti in presa diretta tra il 1987 e il 1992. Sarà presente Sergio Romano in collegamento da Milano. Modera il giornalista Giuseppe Di Leo (Radio Radicale) e partecipano al dibattito Sandro Teti (editore e politologo) e Carlo Fredduzzi (slavista e direttore dell’Istituto). Per partecipare in presenza è necessario lasciare il nominativo presso la segreteria ed essere muniti di green pass.

CORSI IN PARTENZA A GENNAIO / FEBBRAIO 2022

-> NUOVI CORSI DI RUSSO DI GRUPPO ONLINE PER PRINCIPIANTI

Proseguono i nostri corsi online R1 per principianti assoluti in partenza dal primo febbraio 2022. Sconto di 50,00 euro entro il 18 Dicembre.

[-> Maggiori informazioni](https://italia-russia.us14.list-manage.com/track/click?u=22fe25f3a79b2216ba30016f0&id=288606c654&e=29f38ebc9d)

-> DIGITAL MARKETING IN RUSSIA, CORSO ONLINE. 28 e 29 gennaio 2022

Primo corso online dedicato al Digital Marketing in Russia, che si terrà il 28 e 29 gennaio: marketing online (motori di ricerca e social media) in riferimento al mercato russo e russofono (oltre 250 milioni di persone). Sconto di 40 euro fino al 15 gennaio.

https://italia-russia.us14.list-manage.com/track/click?u=22fe25f3a79b2216ba30016f0&id=6a79ca310e&e=29f38ebc9d[-> Maggiori informazioni](https://italia-russia.us14.list-manage.com/track/click?u=22fe25f3a79b2216ba30016f0&id=2f1d2e8b0f&e=29f38ebc9d)

-> CORSO ONLINE DI LETTERATURA RUSSA DELL’OTTOCENTO

da Aleksandr Puškin ad Anton Čechov, in partenza il 31 Gennaio. Sconto di 50 euro fino al 15 gennaio.

[-> Maggiori informazioni.](https://italia-russia.us14.list-manage.com/track/click?u=22fe25f3a79b2216ba30016f0&id=4aa82f864e&e=29f38ebc9d)

-> CORSO ONLINE DI LETTERATURA RUSSA DEL NOVECENTO

da Vladimir Majakvoskij a Boris Akunin, in partenza il 31 Gennaio. Sconto di 50 euro fino al 15 gennaio.

[-> Maggiori informazioni.](https://italia-russia.us14.list-manage.com/track/click?u=22fe25f3a79b2216ba30016f0&id=bae276195e&e=29f38ebc9d)

Buone Feste da tutti noi!

Istituto di Cultura e Lingua Russa

[www.italia-russia.it](https://italia-russia.us14.list-manage.com/track/click?u=22fe25f3a79b2216ba30016f0&id=e8e8e769e6&e=29f38ebc9d)

Copyright © 2021 Istituto di Cultura e Lingua Russa, All rights reserved.

Stai ricevendo questa comunicazione in quanto sei entrato/a in contatto con l’Istituto di Cultura e Lingua Russa.

🔊 Listen to this