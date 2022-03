(AGENPARL) – ven 25 marzo 2022 “Raggiolo in versi”, un reading itinerante tra paesaggi e

poesie

Domenica 27 marzo, dalle 15.00, il borgo ospita una passeggiata letteraria

con Samuele Boncompagni

L’iniziativa primaverile creerà un connubio tra i vicoli di Raggiolo, le parole

di grandi poeti e la musica

RAGGIOLO (AR) – Le poesie dei più celebri autori italiani e internazionali trovano

casa in uno dei borghi più belli d’Italia. La rassegna “Le domeniche di Raggiolo”

prende il via alle 15.00 di domenica 27 marzo con il reading letterario itinerante

“Raggiolo in versi” che proporrà una passeggiata tra alcuni luoghi nascosti del paese

casentinese, alternata dalle parole di grandi poeti di ieri e di oggi. L’iniziativa, a

partecipazione gratuita, è promossa dalla Brigata di Raggiolo in collaborazione con

l’Ecomuseo del Casentino e rappresenterà un’occasione per scoprire il borgo in uno

dei momenti più suggestivi dell’anno, con la rinascita della natura che caratterizza il

periodo primaverile.

“Raggiolo in versi” sarà scandito da un simbolico itinerario tra parole e paesaggi

curato da Samuele Boncompagni, autore e attore dell’associazione culturale

Noidellescarpediverse, che sarà accompagnato dalle note del flauto di Amani Rossi

che risuoneranno tra i vicoli in pietra del borgo. Questa giornata concretizzerà il

percorso avviato nei mesi scorsi con “Una poesia per Raggiolo” che, tra dicembre e

gennaio, promosse una raccolta di testi poetici capaci di rappresentare gli elementi

maggiormente caratterizzanti del paese alle pendici del Pratomagno. L’iniziativa

coinvolse abitanti di ieri e di oggi che portarono il loro contributo selezionando e

inviando ben trentotto poesie firmate dai più celebri scrittori della letteratura

nazionale e straniera, permettendo la realizzazione di un’antologia che rappresenterà

il filo conduttore del reading del 27 marzo. Questo appuntamento sarà dunque

caratterizzato da una formula inedita con una passeggiata tra i vicoli, i panorami e i

paesaggi di Raggiolo che offriranno un teatro a cielo aperto per le soste letteral-

teatrali dove Boncompagni reciterà i versi raccolti con “Una poesia per Raggiolo”.