(AGENPARL) – mar 07 settembre 2021 Warszawa, 7 września 2021 r.

Briefing prasowy

(zapowiedź)

Centrum Informacyjne Rządu zawiadamia, że dzisiaj, tj. 7 września br., o godz. 14.00 odbędzie się briefing prasowy sekretarza stanu w KPRM, rzecznika prasowego rządu Piotra Müllera.

KPRM, parking przed Bramą Główną

otwarte dla mediów

Dziennikarzy, fotoreporterów i operatorów kamer prosimy o przybycie najpóźniej do godz. 13.40.

