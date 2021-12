(AGENPARL) – ven 03 dicembre 2021 BORTOLAS (DONNE IMPRESA)​: SIAMO LA META’ DELLE AZIENDE AGRICOLE ROSA VENETE .

15MILA BAMINI ADERISCONO AL PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA CAMPAGNA AMICA SEMI’NSEGNI

3 dicembre 2021 – Una rappresentanza che equivale al 50% delle aziende agricole a titolarità femminile iscritte in Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura: quella del gruppo Donne Impresa è una presenza determinante per il settore primario a livello regionale. Sono oltre 7mila le imprese rosa guidata dal coordinamento di Coldiretti Veneto, esattamente la metà delle realtà iscritte al registro camerale. Questi ed altri numeri sono stati al centro dell’incontro convocato a Mestre dalla responsabile regionale Chiara Bortolas a cui ha partecipato il direttore Marina Montedoro alla quale sono state presentate ed illustrate le iniziative promosse dalle dirigenti provinciali, veri punti di forza di una attività condivisa che nel tempo si è contraddistinta per la sua forte connotazione identitaria e formativa. Elementi apprezzati da Marina Montedoro che ha garantito appoggio apportando nella discussione valore aggiunto con idee che si integrano con quanto previsto dal programma con riguardo soprattutto al turismo rurale.

Il presidio di Donne Impresa ai tavoli istituzionali riguarda il tema dell’imprenditoria, della pari opportunità, del sociale e dell’educazione. “Sul filone intrapreso per la valorizzazione degli antichi mestieri rilevanti le iniziative che hanno portato ad una legge sul ripristino delle vie dei pascoli per mappare i tragitti della transumanza, pratica che molte malgare e pastore svolgono tradizionalmente per il benessere animale – ha spiegato Chiara Bortolas -. Con il ritorno alla bachicoltura si sono aperti nuovi orizzonti per le imprenditrici in particolare per le fibre naturali: dalle agrisarte in laguna che coltivano l’ortica alla filiera della seta fino dal recupero della lana ormai considerato prodotto di scarto. Di particolare interesse il comparto della pesca a cui Donne Impresa sta dedicando una scuola per la qualifica di futuri pescatori. Una professione a cui le nuove generazioni stanno guardando con interesse viste le adesioni raccolte e che in termini di società, cooperative e ditte femminili vocate all’itticoltura trova la massima espressione nella provincia di Rovigo”. Sotto il profilo della capacità di spesa dei fondi europei e quindi del Programma di Sviluppo Rurale, va segnalato che il 38 % della titolarità delle aziende agricole under 40 è rosa. La campagna è il luogo dove più si esprime la vocazione all’accoglienza, all’ospitalità. La propensione delle agricoltrici si registra per gli investimenti rivolti appunto alla diversificazione (42,3%) ovvero per gli interventi inerenti alla realizzazione di agriturismi, fattorie didattiche e solidali oltre che per le produzioni “non agricole” quali ad esempio gli estratti dalle piante: olii essenziali, biocosmesi, integratori alimentari dalle alghe, birra agricola. la transizione “verde” guidata più dall’etica che dalla competitività – ha precisato Chiara Bortolas – Le imprenditrici sono convinte delle scelte green in quanto consapevoli del valore della tutela ambientale più che per vantaggio economico”.

Il progetto di Educazione alla Campagna Amica continua ad essere il fiore all’occhiello di Donne Impresa Coldiretti Veneto. Declinato sul territorio con il titolo di “SEMI’NSEGNI” con moduli di lezioni in classe, visite aziendali e soluzioni alternative di tutor a distanza, ha catturato il consenso di istituti, docenti e genitori pari a 15mila bambini partecipanti. Un successo in termini di adesioni – ha sottolineato Chiara Bortolas – che evidenzia la responsabilità degli operatori agricoli nella veste di ambasciatori della tipicità, della tutela ambientale e conservazione del paesaggio. Un servizio verso la collettività che interessa grandi e piccini in una rinnovata collaborazione per la qualità della vita”.

