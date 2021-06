(AGENPARL) – COMUNE DI TAINO (VA), mer 09 giugno 2021

Il Consiglio di Amministrazione della fondazione Volandia istituisce, mediante l’approvazione del presente regolamento, la borsa di studio “Volo in Rosa” con finalità di avviamento e formazione.

Per poter partecipare al concorso per all’assegnazione della borsa di studio, le candidate devono rispettare tutti i seguenti requisiti:

1. Essere di sesso femminile.

2. Essere residenti in Italia o nei paesi della UE.

3. Essere maggiorenni.

4. Essersi distinte positivamente per i risultati scolastici conseguiti nel percorso di studi di istruzione superiore.

La borsa di studio assegnata coprirà i costi sostenuti dallo studente nel percorso di formazione professionale ATPL frozen, fino ad un massimo di € 10.000 finanziati dalla fondazione Volandia e fino ad ulteriori € 12.000 finanziati da Volandia Flight School by Air Vergiate. Alla borsa di studio potrà essere affiancata un’altra forma di finanziamento quale, a titolo di esempio, il già attivo “Per Te Prestito con Lode” di Intesa San Paolo.

I candidati potranno presentare domanda di assegnazione della borsa di studio entro e non oltre il 31 luglio di ciascun anno, presentando le candidature a mezzo raccomandata A.R. (farà fede la data di spedizione) all’indirizzo: Volandia Via Per Tornavento 15, 21019 Somma Lombardo, oppure via e-mail all’indirizzo

Maggiori organizzazioni sono disponibili nel regolamento allegato.

