(AGENPARL) – Roma, 11 ottobre 2021 – L’Alto rappresentante dell’UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha espresso la speranza che l’Unione europea “pensi se sia necessario modificare il sistema di tariffazione dell’elettricità”.

L’Alto rappresentante dell’UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell ritiene che l’Europa avrà probabilmente bisogno di più gas russo di quanto concordato. Ha espresso questa opinione in un’intervista pubblicata lunedì al quotidiano El Pais.

Europa se tiene que hacer valer. Tiene que ser un polo dentro de la multilateralidad. Pero para eso tiene que estar más unida.

Mi entrevista para @el_paishttps://t.co/s14AFzTGMN — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 11, 2021

Secondo lui, “la Russia vuole l’apertura del Nord Stream 2. Abbiamo ancora bisogno di gas russo e probabilmente avremo bisogno di più di [ciò che è nel] contratto”, ha detto. Borrell ha ricordato che le autorità spagnole hanno suggerito che i negoziati sul gas gli acquisti dovrebbero essere condotti dalle autorità europee per conto degli stati membri della comunità, e non da ciascun paese da solo.

“Spero che [nell’UE] penserà se il sistema dei prezzi dell’elettricità deve essere cambiato”, ha detto Borrell. “Sarebbe saggio ripensare al modello e vedere se si adatta alle circostanze”, ha detto. “Ma una tale modifica richiede tempo e la situazione richiede decisioni più rapide”, ha sottolineato.

Il 6 ottobre il prezzo del gas in Europa durante l’asta è salito a un nuovo record storico, superando i 1.900 dollari per 1.000 metri cubi. m. Allo stesso tempo, durante il giorno, ha completamente riconquistato la crescita ed è scesa sotto $ 1.450 per mille metri cubi. m, e il 7 ottobre, il calo è continuato al di sotto del livello di $ 1.000 per 1.000 metri cubi. gas.https://moevideo.biz/native?id=mv-content-roll-1861&slot=content&api=2.0&ref=tass.ru

Il presidente del consiglio di amministrazione di Gazprom, Alexei Miller, ha precedentemente osservato che un forte ritardo nel pompaggio del gas negli impianti di stoccaggio sotterranei in Europa e la crescente domanda hanno portato al fatto che i prezzi per questo tipo di carburante in Europa hanno battuto i record e potrebbero aumentare ancora di più nel prossimo futuro.