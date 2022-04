(AGENPARL) – mer 20 aprile 2022 TUTTI INSIEME PER LA CURA DELL’AMBIENTE

Tornano le giornate di “Borgo Pulito”

Torna la bella stagione e tornano gli appuntamenti di “Borgo Pulito”, le giornate di pulizia organizzate con il coordinamento delle Consigliere comunali Giorgia Baluganti e Irene Pieroni.

Appuntamenti itineranti che portano i partecipanti a intervenire con la pulizia lungo strade o in aree verdi del territorio comunale.

Il prossimo evento è previsto per sabato 23 aprile a Ronta con ritrovo alle 9.00 davanti alla Pro Loco rontese (Via Pio La Torre n. 1).

Un momento per stare insieme e fare bene all’ambiente.

