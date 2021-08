(AGENPARL) – dom 08 agosto 2021 Buon pomeriggio

[] BORGO SAN LORENZO: TORNANO LE EMOZIONI DEL PALIO CON LA RIEVOCAZIONE STORICA

Esibizioni e giochi il 9 e 10 agosto presso il Foro Boario

Due giorni per rivivere le emozioni del Palio di Borgo San Lorenzo grazie all’impegno del Direttivo del Palio con il supporto del Comune.

Questa la promessa del programma che il 9 e il 10 agosto andrà in scena al foro Boario dove si svolgerà una rievocazione che coinvolgerà i quattro rioni storici di Borgo San Lorenzo: verde – Rione di Sant’Andrea (Corso Matteotti verso il Santuario del SS. Crocifisso) e vie limitrofe; giallo – Rione di Santa Lucia e vie limitrofe; bianco/rosso – Rione Ponterosso e vie limitrofe; azzurro – Rione di Via Mazzini (Malacoda) e vie limitrofe.

Tiro della rulla, corsa della rotoballa, corsa dei carretti e tiro alla fune saranno i giochi previsti.

I giochi si svolgeranno il 9 e il 10 agosto con inizio alle 19.00.

L’accesso agli eventi previsti dal programma, reperibile sulla pagina Facebook del Palio al link https://www.facebook.com/direttivopaliosanlorenzo, sarà consentito con Green Pass.

Per omaggiare i rioni il Comune di Borgo San Lorenzo ha fatto realizzare dall’artista Professoressa Lucia Pinti i drappi che li rappresentano. La consegna ufficiale è prevista martedì 10 agosto alle 21.30.

