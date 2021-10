(AGENPARL) – mar 12 ottobre 2021 Progetto Kontatto riparte!

Otto gruppi al via nel progetto giovanile gratuito e aperto a tutti del Comune di Borgo San Lorenzo!

Borgo San Lorenzo _ Giovedì 14 Ottobre, dalle ore 18:00 presso l’Auditorium Paola Leoni del Centro d’Incontro di Piazza Dante 33 a San Lorenzo si terrà la un evento di presentazione del Progetto Kontatto. La serata è aperta e gratuita, per i giovani, i loro amici e parenti.

L’incontro prenderà il via alle ore 18:00 con la presentazione degli 8 gruppi di quest’anno e proseguirà con un laboratorio per la scelta dei temi che saranno poi sviluppato quest’anno all’interno del ciclo di dibattiti “Konfusione”.

Il Progetto Kontatto, che esiste a Borgo ormai dal 2008, è pensato per dedicare spazi, competenze e risorse al sostegno della creatività e della partecipazione dei giovani.

Per l’annualità 2021/2022 sono stati attivati già 8 gruppi di interesse: alcuni ormai storici, come Kondizione (teatro), Konfabula (giochi di ruolo), Kontratto (Arte), Konfusione (organizzazione dibattiti e incontri) e Kontrofigura (Cineforum) e alcune novità: Kondisco (Ascolto musicale e creazione podcast) e Konfine che quest’anno prende il via con un corso di italiano L2 per giovani migranti, mirato a sostenerli nella partecipazione agli altri gruppi del progetto e, ultimo ma non per importanza: Konforto, il gruppo di sostegno psicologico; uno spazio in cui i giovani potranno parlare liberamente di come hanno vissuto il periodo della pandemia e di come trovare le risorse per affrontare il cambiamento e riscoprire le relazioni. Il gruppo è condotto da due psicologhe professioniste e nasce dalla convinzione che sia fondamentale promuovere servizi volti a fornire ascolto attivo, supporto concreto e aiuto psicologico agli adolescenti in situazioni di disagio e ridurre lo stigma legato alla sofferenza psicologica.

Vi aspettiamo ricordando che tutte le attività sono gratuite e che le attività non si svolgono mai in contemporanea, affinché ci si possa iscrivere anche a più gruppi!

1) Kondizione – Auditorium: Lunedì dalle 19:00 alle 22:00

2) Kontratto – Stanza Giovani: Martedì dalle 20:00 alle 22:00

3) Kondisco – Stanza Giovani: Mercoledì dalle 18:00 alle 20:30

4) Konfabula – Stanza Giovani & Auditorium: dalle 20:30 alle 22:30

5) Konfusione – Auditorium: Giovedì dalle 18:30 alle 20:30*

6) Konfine – Stanza Giovani o Auditorium: Sabato dalle 14:30 alle 16:30

7) Kontrofigura – Auditorium: Domenica dalle 21:00 alle 23:00

8) Konforto – Auditorium: Venerdì dalle 19:00 alle 21:00

Il Progetto Kontatto è promosso dall’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Borgo San Lorenzo e coordinato dalla Cooperativa Sociale Convoi.

