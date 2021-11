(AGENPARL) – sab 27 novembre 2021 GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ABOLIZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE: PROSEGUONO LE INIZIATIVE

Consigliera Ciardi: “Invito tutti a partecipare”

Proseguono le iniziative organizzate dalla Consigliera con delega alle Pari Opportunità di Borgo San Lorenzo Stefania Ciardi, in occasione della Giornata Internazionale per l’abolizione della violenza contro le donne.

Dopo gli eventi del 25 novembre, gli appuntamenti proseguiranno oggi sabato 27 novembre con un flash mob che prenderà il via dal Palazzo comunale di Borgo San Lorenzo in piazza Dante con ritrovo alle 16.00.

L’evento, che vede il coinvolgimento di Associazioni e società sportive, sarà itinerante e si snoderà per le vie del centro storico, tutti con qualcosa di rosso, tutti insieme “nel comune impegno per eliminare ogni forma di violenza e discriminazione basata sul genere”.

“Invito tutti a partecipare – afferma la Consigliera Ciardi – affinché si levi forte da Borgo il no alle discriminazioni di genere”.

