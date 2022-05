(AGENPARL) – sab 07 maggio 2022 Un servizio di qualità che risponde alle esigenze dei cittadini e che, con sforzi importanti sia finanziari che di investimento, è al centro della politica del Comune anche in vista di ulteriori ampliamenti riguardanti i posti disponibili.

Si tratta del servizio di Asilo nido.

Fino al 27 maggio sono aperte le iscrizioni ai nidi e potranno presentare la domanda i genitori dei bambini nati negli anni 2020, 2021, 2022, in regola con le vaccinazioni obbligatorie.

Potranno fare richiesta anche i bambini non residenti, per loro sarà formata una graduatoria distinta a cui si attingerà in caso di esaurimento della graduatoria dei residenti.

Il Comune di Borgo San Lorenzo ha due nidi comunali, “Castagno” e “Gelso”, ed una struttura accreditata privata, ha un’offerta varia che va dal tempo lungo al tempo corto (con frequenza 5 giorni, 3 mattine o 2 mattine), viene inoltre mantenuta anche per quest’anno la sezione lattanti.

L’Assessore con delega ai Servizi Educativi di Borgo San Lorenzo ricorda quanto sia importante lo sforzo che l’Amministrazione impiega per dare un servizio di qualità a costi accessibili, calmierati da una compartecipazione importante, infatti il servizio ha un costo di oltre 1milione di Euro coperto per il 60% dal Comune (pari a più di 610mila Euro), e questo premiato dalle numerose richieste. L’impegno che l’Amministrazione si assume in questa fase è quello di continuare a lavorare per ampliare ancora di più l’offerta, attualmente fatta da 104 posti disponibili con offerte diverse e posti che vengono acquistati dal privato accreditato Pesciolino Rosso (16).

Le domande potranno essere presentate fino al 27 maggio

Se volete conoscere le strutture potrete visitare i servizi durante gli open day fissati per il 7 e il 21 maggio dalle 8,30 alle 12,30 con la presenza delle educatrici che saranno a disposizione delle famiglie.

