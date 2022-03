(AGENPARL) – mar 08 marzo 2022 MANOVRE SALVAVITA IN ETA’ PEDIATRICA: INCONTRO A BORGO SAN LORENZO

“Bimbi Sicuri- Incontro teorico/pratico sulle manovre salvavita in età pediatrica” questo il tema dell’iniziativa promossa dal Comune di Borgo San Lorenzo, in collaborazione con la Cooperativa Sociale Arca.

Si tratta di un evento rivolto alle famiglie con bambini nella fascia 0-6 anni e si svolgerà sabato 19 marzo 2022, dalle 9.15 alle 11.30, presso l’auditorium del Centro d’Incontro.

L’iniziativa ha l’obiettivo di informare e formare i genitori sulle principali manovre salvavita da effettuare in caso di emergenza pediatrica. A tenere l’iniziativa sarà il personale formato della Misericordia di Borgo San Lorenzo. La partecipazione è gratuita e rivolta ad un massimo di 30 persone.