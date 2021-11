(AGENPARL) – mar 16 novembre 2021 GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE: GLI EVENTI A BORGO SAN LORENZO

Flash mob, mostre, spettacoli, il coinvolgimento delle scuole

La Consigliera alle Pari Opportunità Stefania Ciardi presenta il programma delle iniziative del Comune di Borgo San Lorenzo in occasione della Gionata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Un ricco calendario di iniziative con inaugurazioni, mostre, spettacoli, incontri di approfondimento e sensibilizzazione sul tema della violenza contro le donne per mantenere viva l’attenzione su un fenomeno che anche nell’ultimo anno ha causato la morte di molte donne uccise spesso per mano di chi diceva di amarle. Un femminicidio ogni tre giorni, sei milioni e 788mila le donne che hanno subito violenza in Italia e fra queste solo una percentuale bassissima ha sporto denuncia.

Un fenomeno che è un’emergenza culturale e sociale ed è fondamentale che dalle istituzioni parta un forte messaggio di sensibilizzazione attraverso la cultura e l’informazione, con il supporto delle associazioni sindacali, culturali, sportive, di categoria. Un’importantissima aggregazione di forze tutte unite contro ogni tipo di violenza.

Le iniziative partono il 20 novembre, con l’illuminazione del Palazzo comunale di rosso e l’esposizione a tema nelle vetrine del centro curata dalla Biblioteca, il 25 novembre molteplici appuntamenti dalle 9,30 fino a sera, con spettacoli, mostre, convegni per le scuole e l’inaugurazione della panchina rossa. Il 27 novembre alle 16,00 tutta la cittadinanza è invitata a partecipare al Flash Mob “Uomini Contro” con appuntamento alle 16.00 davanti al Comune, indossando qualcosa di rosso; per concludere il 4 dicembre al Centro d’incontro.

Il programma completo delle iniziative al seguente link:

http://www.comune.borgo-san-lorenzo.fi.it/eventi-notizie/giornata-contro-la-violenza-sulle-donneraggiungibile anche scansionando il QR code sulla locandina.

🔊 Listen to this