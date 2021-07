(AGENPARL) – lun 05 luglio 2021 Buon pomeriggio

CENTENARIO SINDACO CAIANI: GIOVEDI’ LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI RICCARDO NENCINI

Appuntamento alle 21.00 in piazza Dante a Borgo San Lorenzo

Nell’ambito delle iniziative organizzate a Borgo San Lorenzo dal Comitato per il centenario dell’elezione a Sindaco di Pietro Caiani, appuntamento giovedì 8 luglio in Piazza Dante, con inizio alle 21.00, per la presentazione del libro “Solo” di Riccardo Nencini, romanzo storico che il Senatore ha scritto ricostruendo “in forma romanzesca, con la precisione dello studioso – si legge nella presentazione di Mondadori -, la passione dell’uomo politico e la creatività dell’intellettuale e narratore, la vita di questo grande eroe italiano: l’infanzia, le prime esperienze politiche, gli amori, le amicizie, la militanza comune con Mussolini nel Partito socialista, e i giorni drammatici della durissima opposizione al Fascismo nascente, opposizione che gli costò la vita. Il risultato è un romanzo di ampio respiro, epico e struggente, che ci restituisce il ritratto emozionante e commosso di una stagione cruciale della nostra storia, e di un uomo coraggioso e solo, come tutti i grandi eroi”.

La serata, che vedrà il saluto della Vicesindaca di Borgo San Lorenzo Cristina Becchi e l’introduzione di Massimo Biagioni per il Comitato del centenario dell’elezione a Sindaco di Pietro Caiani, si svolgerà come un dialogo approfondito e coinvolgente tra Matteo Guidotti e l’autore Nencini che affronterà i punti salienti del libro, le ipotesi, le ricerche, spaziando dalla storia dell’uomo Matteotti a quella del politico non tralasciando un tuffo nel presente e nel futuro dell’Italia e dell’Europa.

