STELLE DI SAN LORENZO: BORGO RINGRAZIA CHI SI È MESSO AL SERVIZIO DI TUTTI DURANTE L’ EMERGENZA SANITARIA

I riconoscimenti saranno consegnati martedì 10 agosto alle 20.30

Ringraziare coloro che hanno aiutato e si sono messi a servizio del prossimo durante l’emergenza sanitaria.

Con questo scopo l’Amministrazione di Borgo San Lorenzo ha deciso di conferire il riconoscimento “Stelle di San Lorenzo” ad Associazioni, Istituzioni e persone, nel corso di una cerimonia che si terrà martedì 10 agosto alle 20.30 davanti al Palazzo comunale.

“Nel corso dell’emergenza sanitaria – affermano il Sindaco Paolo Omoboni e la Vicesindaca Cristina Becchi – tante persone, si sono spese per aiutare il prossimo. Hanno contribuito a sostenere famiglie in difficoltà, a dar vita ad operazioni complesse come la consegna delle mascherine porta a porta, hanno controllato il territorio, ci hanno aiutato a reperire beni in momenti difficili, si sono presi cura di tutti noi. Questo riconoscimento è un modo per dire grazie”.

Agli insigniti verrà consegnato un manufatto artistico realizzato dalla Professoressa Lucia Pinti.

La serata proseguirà alle 21.15 con il concerto dell’Ensemble Anima Classica della Filarmonica Gioacchino Rossini. L’evento è ad ingresso gratuito.

Per accedere sarà necessario il possesso del Green Pass.

Alle 23.30 presso il Foro Boario sono previsti i fuochi d’artificio.

