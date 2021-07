(AGENPARL) – mar 06 luglio 2021 Buon pomeriggio

“Mettiamoci in ComunicAzione”: a Borgo San Lorenzo laboratori e attività per ragazzi da 14 a 18 anni

Progetto gratuito, posti limitati

Dal 12 Luglio fino all’inizio della scuola, si svolgerà a Borgo San Lorenzo, il dopo scuola estivo “Mettiamoci in ComunicAzione”.

Il progetto si rivolge ai ragazzi dai 14 ai 18 anni, ed è totalmente gratuito.

Negli ambienti del ReMida, in Piazza Dante 34 si svolgeranno laboratori e attività che vogliono offrire un ambiente sicuro e stimolante ai ragazzi che negli scorsi mesi sono stati messi a dura prova dalla pandemia sia dal punto di vista scolastico, che relazionale.

Grazie al contributo della Fondazione CR Firenze, la Cooperativa ConVoi, in collaborazione con il Comune di Borgo San Lorenzo e l’Istituto di Istruzione Superiore Chino Chini, ha organizzato un programma in cui lo studio si coniuga con laboratori esperienziali e uscite in natura.

Grazie al coinvolgimento di docenti esperti, sarà possibile cimentarsi con la scrittura di una sceneggiatura e la realizzazione di un cortometraggio, con i giochi da tavola e la fantascienza, con le diverse forme di comunicazione e vero e proprie investigazioni della realtà.

Il venerdì, poi, tutti alla scoperta del nostro territorio!! I ragazzi potranno allargare i loro orizzonti accompagnati da una guida escursionistica ambientale!

E’ possibile iscriversi al seguente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMbNRIrtvWGYCJPqvi5L2ZrSyIi2nL6svzZu84jFobiA3hjA/viewform

Affrettatevi, i posti disponibili sono limitati!

