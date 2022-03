(AGENPARL) – ven 25 marzo 2022 IMPIANTI SPORTIVI BORGO SAN LORENZO: A BANDO IL RIFACIMENTO DEL SUSSIDIARIO DONATINI

452.358,93 Euro. A tanto ammonta l’importo a base d’asta, iva inclusa, con cui il Comune di Borgo San Lorenzo ha iniziato le procedure per l’affidamento dei lavori che porteranno al rifacimento del campo sussidiario Donatini presso l’impianto sportivo Romanelli.

Lavori importanti che, insieme a quelli previsti per gli spogliatoi, porteranno a un rinnovamento della struttura che ospita centinaia di bambini, bambine e ragazzi da tutto il Mugello.

I lavori riguarderanno in particolare il rifacimento del manto in erba sintetica di ultima generazione del campo da calcio a undici sussidiario “Donatini”. Il termine indicato per l’ultimazione dell’intervento è di 90 giorni dalla consegna dei lavori.

Il bando, attualmente pubblicato sulla piattaforma Start, scade alle 17.00 del 4 aprile 2022 https://start.toscana.it/tendering/tenders/004908-2022/view/detail/1